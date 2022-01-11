Yemin dizisi Masal kimdir? kaç yaşında?

Yemin dizisi her bölümüyle seyircilerini ekrana kilitliyor.. Dizinin oyuncuları ve konusu merakla araştırılıyor. Peki Yemin dizisinin oyuncuları kimler?

Cansın Mina Gür kimdir?

Cansın Mina Gür aynı zamanda da bir Youtuber'dir. Oyunculuk kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Cansın, sonrasında Türk Telekom ve Nesquik markalarının reklam filmlerinde yer aldı.

Cansın Mina Gür, Yemin dizisinde başrolde yer almış ve dizide Masal karakterini canlandırmaktadır.