Yemin dizisi Gülperi kimdir? kaç yaşında? nereli?

Yemin dizisi her bölümüyle heyecan uyandırıyor. Kanal 7 ekranlarının sevilen dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki Yemin dizisinin oyuncuları kimler?

Setenay Süer kimdir?

1995'te Kütahya'da dünyaya geldi, Liseden mezun olduktan sonra Avcılık e Yaban Hayatı bölümünde öğrenim görmeye başladı.

Süer, aynı zamanda Orman Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Setenay Süer boyu 1.70 cm, kilosu ise 55'dir. 1995 doğumludur ancak doğum tarihi gün ve ay olarak bilinmemektedir.