Yemin dizisi Feride kimdir? kaç yaşında? nereli? Cansu Tuman kimdir?

Yemin dizisi her bölümüyle seyircilerinin beğenisini kazanıyor. Yeni bölümde neler olacağı bir hayli merak ediliyor..

Cansu Tuman kimdir?

Dizi oyuncusu. 1994, İstanbul doğumlu. Tam adı Cansu Büşra Tuman. Arka Sokaklar ve Kiralık Aşk dizilerinden sonra rol aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Tülin Özen'in hayat verdi. 2020 yılında Öğretmen dizisi kadrosuna dahil oldu.