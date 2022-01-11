Yemin dizisi Emir kimdir? kaç yaşında? nereli? Gökberk Demirci kimdir?

Yemin dizisi her bölümüyle seyircilerini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizi oyuncuları ve dizinin konusu merak ediliyor..

Gökberk Demirci kimdir?

(d. 20 Ekim 1989, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Yemin (2019), Hayatımın Aşkı (2016) ve Arka Sokaklar (2006) gibi dizilerde rol almıştır.