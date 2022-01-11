Yemin dizisi Cemre kimdir? kaç yaşında? nereli? Ceyda Olguner kimdir?

Yemin dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Her bölümünde izleyicilerini ekrana kilitleyen dizinin oyuncuları merak ediliyor..

Ceyda Olguner Kimdir?

Güzel oyuncu 28 Mayıs 1987 Ankara doğumludur. 2012 yılında Ankara Üniversitesi - Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl oyunculuk kariyerine devam etmek için İstanbul'a taşınmıştır.

Ceyda, oyunculuğun yanı sıra oyunculuk dersleri veren genç oyuncularla ve kamera seçmeleri konusunda eğitim vermektedir.