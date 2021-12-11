Yelda Başaran kimdir? kaç yaşında, nereli?

Flash TV ekranlarının en beğenilen programı tüm hızıyla devam ediyor Peki bu haftaki konukları kimler? Hangi konulara değinilecek? Program saat kaçta ne zaman başlıyor?

YELDA BAŞARAN KİMDİR?

Yelda Başaran, 17 Nisan 1983 tarihinde İstanbul'da müzisyen ve aynı zamanda spor hocası olan

bir babanın ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak doğmuştur.

Hayat tarzım dediği spor hayatına voleybolcu abisinin teşvikiyle 12 yaşında başladığı voleybola Eczacıbaşı Voleybol takımında profesyonel olarak oynamaya devam etti.17 Nis 1983

