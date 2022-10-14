Yazgı dizisi oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Yazgı hafta içi hergün ekranlarda. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından izleyici kitlesi fazlalaştı. Peki dizi oyuncuları kimlerdir?

YAZGI DİZİSİ OYUNCULARI

Yazgı dizisinin yönetmenliğini Filiz Polat Turan ve Hakan Şahin; senaryosunu ise İbrahim Güler, Yaşar Aksu, Melek Ordu, Ali Göğebakan, Erdal Pektaş, Gülseren Aydın, Pınar Ordu, Tufan Bora ve Evren E. Ulucan üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Erkan Meriç, Yasemin Öztürk, Alper Türedi, Ufuk Kaplan, Elvan Boran, Cem Baza, Ceren Yavuz, Hülya Diken, Numan Çakır, Halil İbrahim Yılmaz ve Buket Dereoğlu yer alıyor.