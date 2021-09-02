Yavuz Arslan kimdir nereli ve kaç yaşında?



1982 yılında Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde doğan Yavuz ARSLAN, ilk ve ortaokulu İscehisar'da, liseyi Afyonkarahisar'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2007-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde çalıştı ve 2015 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanıp Uşak Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

İl Merkez stajını Uşak Valiliğinde, Kaymakam Refikliği stajını Kütahya/Tavşanlı ve Osmaniye/Bahçe ilçelerinde, Teftiş Stajını İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunda tamamladı. Mersin/Aydıncık, Afyonkarahisar/Dazkırı, Denizli/Bozkurt, Kırklareli/Demirköy ve Kütahya/Domaniç ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Bursa Büyükorhan ilçesinde Kaymakam görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca Ankara’da düzenlenen dil kursunu tamamlamasının ardından yurt dışı stajı için gönderildiği İspanya’da Madrid Complutense Üniversitesinde 8 ay süre ile İspanyolca dil eğitimi aldı. Aynı dönemde İspanya Madrid Türk Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nda Büyükelçilik ve Konsolosluk Stajını tamamladı.

14.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemize atanan Yavuz ARSLAN, evli ve üç çocuk babasıdır.

