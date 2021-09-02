Yasin Akgün kimdir?
Yasin Akgün kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Yasin Akgün kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Kaymakamımız Yasin AKGÜL 1989 yılında Konya’nın Hüyük ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
İçişleri Bakanlığı kararıyla Karabük-Eflani, Konya-Derebucak ve Konya-Ahırlı ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptıktan sonra, 8 ay süreyle Ürdün’de Arapça dil eğitimi aldı.
2018-2020 yılları arasında Trabzon-Düzköy ilçesinde görev yapan Kaymakamımız, 14.07.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesiyle Nurhak Kaymakamlığı’na atanarak ilçemizdeki görevine başlamıştır.
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