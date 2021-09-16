Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinin 5. Sezonunda kadroya dahil olmasıyla merak konusu olmuştu. Yasak Elma’nın Canan’ı kimdir? Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil nereli? Yasmin Erbil kaç yaşında?

YASAK ELMA’NIN CANAN’I YASMİN ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızı olan Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. “Dünyanın En Güzel Kokusu 2” filmi ile oyunculuğa ilk adımını atan Yasmin Erbil'in Sezin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kardeşi var.

Yasmin, Saint Benoit Fransız Kız Lisesinde eğitim aldı. Bazı reklam filmlerinin yüzü olan Yasmin Erbil, 3 Kasım 2017’de vizyona giren filminde Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir ile çalıştı.

Yasmin Erbil, İnstagram’da 'yasminerbil' hesabını kullanmaktadır.