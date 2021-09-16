Yasak Elma’nın Canan’ı kimdir? Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil nereli? Yasmin Erbil kaç yaşında?
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinin 5. Sezonunda kadroya dahil olmasıyla merak konusu olmuştu. Yasak Elma’nın Canan’ı kimdir? Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil nereli? Yasmin Erbil kaç yaşında?
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinin 5. Sezonunda kadroya dahil olmasıyla merak konusu olmuştu. Yasak Elma’nın Canan’ı kimdir? Yasmin Erbil kimdir? Yasmin Erbil nereli? Yasmin Erbil kaç yaşında?
YASAK ELMA’NIN CANAN’I YASMİN ERBİL KİMDİR?
Yasmin, Saint Benoit Fransız Kız Lisesinde eğitim aldı. Bazı reklam filmlerinin yüzü olan Yasmin Erbil, 3 Kasım 2017’de vizyona giren filminde Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir ile çalıştı.
Yasmin Erbil, İnstagram’da 'yasminerbil' hesabını kullanmaktadır.
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