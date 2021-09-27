Yasak Elma'nın Caner'i Barış Aytaç kimdir? kaç yaşındadır? aslen nerelidir?
Yasak Elma dizisinin Caner karakterine hayat veren ve sevilen oyuncu Barış Aytaç'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Fox TV'nin en sevilen fenomen dizisinin sevilen başarılı oyuncusu Barış Aytaç aslında kimdir? Barış Aytaç nerelidir? Barış Aytaç kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinin Caner karakterine hayat veren ve sevilen oyuncu Barış Aytaç'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Fox TV'nin en sevilen fenomen dizisinin sevilen başarılı oyuncusu Barış Aytaç aslında kimdir? Barış Aytaç nerelidir? Barış Aytaç kaç yaşındadır?
Fox TV'nin en sevilen fenomen dizisinin gözde oyuncularından olan ve dizide Caner karakterine hayat veren Barış Aytaç oyunculuğuyla bütün izleyicilerden tam puan aldı. Sevilen oyuncunun hayatı merak konusu olmaya başladı. Peki Barış Aytaç kimdir?
BARIŞ AYTAÇ KİMDİR?
Barış Aytaç 8 Aralık 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 190 cm uzunluğunda, 80 kilogram ağırlığındadır. Gitar çalmayı ve spor yapmayı seven Aytaç, basketbolcu lisansına sahiptir.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk bölümünde eğitim gördü. Okulun tiyatro topluluğunda yer aldı.
Barış Aytaç oyunculuk kariyerine 2011 yılında Show TV'de yayınlanan 'Gün Akşam Oldu' dizisiyle adım attı. 2012 yılında Evlerden Biri dizisinde Erdal, 2013-2014 yıllarında Aramızda Kalsın dizisinde Taylan, 2014 yılında ise Boynu Bükükler dizisinde Doruk karakterini canlandırdı.
2015 yılında Tutar mı Tutar dizisinde Efe, Acil Aşk Aranıyor dizisinde Özgür, 2016'da Gülümse Yeter dizisinde Emre rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ayrıca 2015 yılında Delibal isimli sinema filminde Onur rolündeydi. 2017 yılında Show TV'de ekrana gelen Kalp Atışı dizisinde 'Fatih' karakterini canlandırdı ve buradaki rolüyle dikkatleri üzerine çekti.
Şuanda ise FOX' TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Caner karakterini canlandırmaktadır.
Yasak Elma / Caner / 2018
Gülümse Yeter / Emre / 2016
Acil Aşk Aranıyor / Özgür / 2015-2016
Tutar mı Tutar / Efe / 2015
Boynu Bükükler / Doruk / 2014
Aramızda Kalsın / Taylan / 2013-2014
Evlerden Biri / Erdal / 2012
Gün Akşam Oldu / 2011
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