Yasak Elma Meriç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yasak Elma dizisi heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Meriç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MERİÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1.72 boyundaki Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul'a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı.