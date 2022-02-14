Yasak Elma Ekin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yasak Elma dizisi her hafta heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Ekin kimdir?

Ceyhun Mengiroğlu, Yasak Elma dizisine Ekin karakteri ile dahil oluyor. Oyuncu asıl çıkışını ise Adı Mutluluk adlı dizi ile gerçekleştirdi.

Ekin kimdir?

1986 doğumlu oyuncu Ceyhun Mengiroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde okudu.Eren karakterini canlandırdığı bu dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, en son 'Paramparça' dizisinde Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıktı.