Yasak Elma Aysel kimdir?
Yasak Elma dizisi heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Aysel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Yasak Elma dizisi heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Aysel kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Vildan Vatansever. Yasak Elma Aysel rolüne hayat vermektedir. Daha önce “Bizim Hikaye”, “Krem”, “Kanıt”, “Kuzgun” dizilerinde rol almış olan oyuncu Göçmen kızı olarak kendisini tanımlıyor. Bulgaristan doğumlu olan oyuncu, Bursa'da yaşamıştır.
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