Yargı dizisi Seda kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yargı dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Seda kim?

NERGİS ÖZTÜRK KİMDİR?

Ordulu bir öğretmen anne ve elektrik teknisyeni bir babanın çocuğu olarak Kandıra'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyeri boyunca sinema, tiyatro ve dizi çalışmalarını bir arada yürüten Nergis Öztürk, sinemaya ilk adımını, Altın Koza ödüllü Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmi ile attı. Daha sonra Barda, Kıskanmak, Gişe Memuru, Atlıkarınca, Yeraltı, Eve Dönüş Sarıkamış 1915, Koku gibi filmlerde rol aldı. Öztürk, rol aldığı TV dizilerinden Hatırla Sevgili dizisindeki Ayla, Böyle Bitmesin dizisindeki Nisa, ve Avlu dizisindeki Zerrin Şahin karakteri ile tanındı.