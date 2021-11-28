Yargı Dizisi Savcı Ilgaz Kimdir? Kaan Urgancıoğlu Kimdir?

Kaan Urgancıoğlu kimdir kaç yaşındadır hangi dizilerde rol almıştır evli mi? Yargı dizisinde başrol mü oynuyor? Kaan Urgancıoğlu Kimdir? Kaan Urgancıoğlu hangi okuldan mezun olmuştur? Rol aldığı diziler hangileridir? Kaan Urgancıoğlu nerelidir?

Kaan Urgancıoğlu Kimdir?

8 Mayıs 1981'de Aydın'da doğdu. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.

Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitirdi. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa Bölümü'nde 2007 yılında tamamladı. Öğrenciliği sırasında Karaoğlan ve Kampüsistan dizilerinde başrol oynayarak oyunculuğa başladı. İlk sinema filmi Ispanaktan Nağmeler (2005) idi.

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Çetin Sarıkartal'ın yönettiği Ara adlı tiyatro oyununda rol aldı.

Kara Sevda dizisindeki Emir Kozcuoğlu rolüyle 2015’te Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri’nde En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne değer bulundu.