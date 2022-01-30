Yargı dizisi İnci kim? Kaç yaşında? Nereli?

Yargı dizisi heyecanlı bölümleriyle her hafta ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Peki dizi oyuncularından İnci kim? Kaç yaşında?

Ece Yüksel

Kadir Has Üniversitesinden mezunu olan Ece Yüksel ilk olarak 2009 yılında Star TV'de ekrana gelen Güldünya adlı dizide rol almıştır. Daha sonra Av Mevsimi ve Çekmeceler isimli sinema filmlerinde rol aldı. Genç oyuncu daha sonra Nefesim Kesilene Kadar filminde rol aldı.