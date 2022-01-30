Yargı dizisi Cüneyt kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ekranların sevilen dizisi Yargı reytinglerdeki yerini koruyor. Peki dizi oyuncularından Cüneyt kimdir?

Hakan Dinçkol

Oyuncu

Hakan Dinçkol, 20 Aralık 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği mezunudur. Çocukluğu İstanbul, Kocamustafapaşa ve Ayvalık'ta geçti. Aslen Yugoslav göçmeni olan Hakan Dinçkol, üniversite yıllarında tiyatro oyunlarında yer aldı ve reklam filmlerinde oynadı