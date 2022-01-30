Yargı dizisi Aylin kim? Kaç yaşında? Nereli?

Yargı dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Aylin ki? Kaç yaşında?

Pınar Çağlar Gençtürk Kim?

Türk oyuncu. Yalnızlar Kulübü isimli oyun ile 17. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Yardımcı Kadın Oyuncusu Ödülü’nü kazanmıştır. Aynı oyun ile ayrıca En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Sadri Alışık Ödülü’nü kazanmıştır.