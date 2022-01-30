Yalnız Kurt dizisi Viking kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ATV ekranlarının yeni dizisi ilk bölümüyle reytinglerde yerini almayı başardı. Peki dizi oyuncularından Viking kimdir?

Viking Kimdir?

Asıl adım Tekin Giritli… İstihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş, bir Yetim Kurt'um... Beni yetiştirenler, hocalarım, beraber yetiştiğim arkadaşlarım, hanemin Yetim Kurtları, hepsi birer birer gitti. Kimi kirli kumpaslarla yok edildi, kimi hapiste çürütüldü. Kozmik odada adı çıkan onlarca vatansever arkadaşım sokak ortasında kurşunlandı. Kimse benden, düşmanıma acımamı beklemesin; pençesini etlerine geçirmek isteyen bir şahinim ben; acımam…