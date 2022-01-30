Yalnız Kurt dizisi Nizam kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yeni dizi Yalnız Kurt ilk bölümüyle ilgi odağı olmayı başardı. Dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Nizam kimdir? Kaç yaşında?

Nizam

Adın Nizamettin Köz. Fakir bir ailenin çocuğuyum. Babam okuyabilmem için beni bir cemaatin yurduna yerleştirdi. Karnım doydu, sevildim, takdir edildim. Artık onlarındım. "Okuyacaksın" dediler, okudum. "İstihbaratçı olacaksın" sen dediler; oldum. "Vur" dediler "vurdum", "dur" dediler, durdum. Sonunda örgütün, askeri operasyonlardan sorumlu altı numarası oldum.

Polat Bilgin kimdir?

Polat Bilgin, 28 Haziran 1976'da Samsun'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde tamamlamasının ardından Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil olan Polar, Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nü bitirerek, yine aynı üniversitede Master eğitimini tamamladı.