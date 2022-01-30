Yalnız Kurt dizisi Mira kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ATV ekranlarının yeni dizisi ilk bölümüyle reytinglerde yerini almayı başardı. Dizinin oyuncularından Mira'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki Mira kimdir?

Mira

Tam adım Semiramis Myers Hanzade… Babam Amerikalı… Hanzade soyadını da annemden aldım; annem saray soyundan geliyor. Dedesi, sarayın damatlarındanmış; Padişah'a ihanetle suçlanıp sürgün edilmiş. Bir yanım Amerikalı, bir yanım Türk, ama ruhum haymatlos; hiçbir ülkeye, hiç kimseye gönül bağım yok. Sadakatim sadece ve sadece Golyat'a...

Yaprak Medine kimdir?

Yaprak Medine 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 25 yaşındaki genç oyuncu reklam ve dizilerde sıkça rol almıştır.

Aynı zamanda sosyal medyayı da etkili şekilde kullanan Yaprak Medine'nin Instagram'da binlerce takipçisi bulunuyor.

Oyunculuk eğitimi alan ve kariyerini bu yönde şekillendiren Yaprak Mira, kısa filmlerde de boy göstermiştir.

Yaprak Mira ilk dizi deneyimini 2020 yılında çekimlerine başlanan Menajerimi Ara dizisi ile yaşadı. Dizide Beren karakterini canlandıran genç oyuncu adını duyurdu.