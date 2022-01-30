Yalnız Kurt dizisi Kumandan kimdir? Yalnız Kurt Davut Bahadır kimdir?

ATV ekranlarının yeni dizisi ilk bölümüyle izleyicileri kendine bağlamayı başardı. Dizinin başarılı oyuncularıda merakla araştırılıyor. Peki dizinin başrol oyuncusu Kumandan kimdir?

Cihan Ünal kimdir?

Cihan Ünal, 1976 doğumlu. Kastamonu’da dünyaya gelen sevilen isim 1960-1964 yıllarında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde, eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak çalıştı ve aynı yıllarda tiyatrolarda amatör oyunculuk yaptı.

Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Suat Taşer'in yönettiği Öteye Doğru isimli oyunda başrolde yer aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitimine başladı.

Mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk sinema rolünü 1971 yılında Damdaki Kemancı filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan Şeytan oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer'in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.Cihan Ünal’ın Sabiş Kuzuoğlu ile olan evliliğinden Irmak isminde, Türkan Şoray ile yaptığı evliliğinden ise Yağmur isminde kızları bulunuyor.

Kumandan

Ben Davut Bahadır… Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.