Yalnız Kurt dizisi Ela kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle izleyicileri etkilemeyi başardı. Dizinin oyuncuları da merak ediliyor. Peki dizinin küçük oyuncusu Ela kimdir?

Ela

Annem çok sevmiş babamı… Ama babam sevememiş bizi bir türlü; annem bana hamileyken terk edip gitmiş ikimizi de… Annem Esra, dünyanın en iyi annesidir. Benim için yapamayacağı şey yok. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Hep yanlış insanlara aşık oluyor.