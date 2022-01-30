Yalnız Kurt dizisi Altay kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Yeni dizi Yalnız Kurt ilk bölümüyle reytinglerde yerini almayı başardı. Peki dizi oyuncularından Altay kimdir? Kaç yaşında ? Nereli?

Hasan Denizyaran kimdir?

26 Mayıs 1993 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini de İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'a oyunculuk eğitimi için geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk bölümünde eğitim aldı. 1.88 boyundaki oyuncu, üniversiteden sonra 1 yıl kadar modellik yaptı.

Çeşitli reklam filmleriyle ekranda boy göstermeye başlayan Hasan Denizyaran 2014 yılında Sungurlar dizisinde yer aldı. 2016 yılında Hayat Sevince Güzel adlı dizide Algı Eke, Ekin Mert Daymaz, Öykü Çelik ve Burak Çelik ile birlikte yer aldı. 2017'de Gözde Mutluer, Burak Yörük, Turan Cihan Şimşek ve Sina Özer'in baş rolünde yer aldığı 4N1K adlı yapımda yer almıştır. 2019 yılında Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in baş rolünde olduğu Afili Aşk dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2019 yılında Kim Daha Mutlu? sinema filminde başrolde yer almıştır.

Altay

Adım Altay Kurtoğlu… Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.