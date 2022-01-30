Yalnız Kurt dizisi Ahmet kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ATV ekranlarının yeni dizisi Yalnız Kurt ilk bölümüyle reyting rekoru kırdı. Peki dizi oyuncularından Ahmet kimdir?

Ahmet

Babam da benim gibi polisti… Dedem de… Ben de onların yolundan gittim. Allah'ım ihsan etti, büyüklerim layık gördü, Emniyet Müdürlüğüne kadar yükseldim. "Devlet başa, kuzgun leşe derdi" dedem; bizde devlete baş kaldırmak olmaz. Hak etmediğin lokmayı yemek, hak etmediğim mevkide oturmak olmaz. Devlet bir görev vermişse, ona ihanet etmek olmaz.