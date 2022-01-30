Yalnız Kurt Akif kimdir? Kaç yaşında?

Yalnız Kurt dizisi ilk bölümüyle reytinglerde yerini almayı başardı. Dizinin oyuncularından Akif kimdir?

Akif

Babam dövüyordu; evden kaçtım. Birkaç kere bulup eve götürdüler yine kaçtım. Babamın dayağından kaçıyordum; sokakta da dayak yedim, kaçamadım. Delikanlı bir abim var; Altay abim… O olmasa hayatta da kalamazdım belki… Öl dese ölürüm.