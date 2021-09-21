Uzak Şehrin Hikayesi Baş Rol Oyuncusu Aslıhan Güner Kimdir? Aslıhan Güner Kaç Boyunda?
Fox Tv'nin çiçeği burnunda dizisi Uzak Şehrin Hikayesi dizisinin baş rol oyuncusu, güzeller güzeli Aslıhan Güner'i tanıyalım. Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç boyunda?
ASLIHAN GÜNER KİMDİR?
17 Aralık 1987 doğumlu olup İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Sivaslıdır. 1.70 boyundadır. 57 kilodur. Göz rengi mavidir. Kariyerine ise Barış Manço kültür merkezinde oyunculuk eğitimi olarak başlayan Aslıhan Güner ilk kamera karşısı deneyimini 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile kazanmıştır. Akabinde çeşitli dizi ve filmlerde oynamış adını günden güne popüler hale getirmiştir.
ASLIHAN GÜNER ÖZEL HAYATI
Aslıhan Güner kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile evlidir. Mutlu çift 9 Haziran 2013 tarihinde dünya evine girmiştir. Evlilikleri Merzifon’da gerçekleşmiştir. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren çiftimizin evlilik karelerini sizlerle paylaşıyoruz.
|İmsak
|04:23
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:32
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman FK
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0