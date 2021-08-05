Ümit Can Uygun kimdir?
Kız arkadaşı Aleyna Çakır'a (Sema Esen) şiddet uyguladığı görüntülerle adı duyulan Ümit Can Uygun'un, sosyal medyaya düşen söz konusu şiddet içerikli videoda Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü öne sürüldü. Ardından videonun 17 Nisan'da çekildiği ortaya çıktı.
Olayın ardından Uygun'un gözaltına alındığı ve sonrasında ise serbest bırakıldığı bildirildi. Konuyla alakalı olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü, ''17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darbedildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek, Ümit Uygun ve E.Ö.'den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar, adli mercilerce serbest bırakılmıştır"açıklamasında bulunmuştu
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