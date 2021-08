Olayın ardından Uygun'un gözaltına alındığı ve sonrasında ise serbest bırakıldığı bildirildi. Konuyla alakalı olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü, ''17 Nisan 2020 günü saat 14.15 sıralarında Sema Esen (Aleyna Çakır) isimli şahıs, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğümüze müracaat ederek, Ümit Uygun ve E.Ö. tarafından darbedildiğini, astım hastası olması nedeniyle darp neticesi bayıldığını ve bu durumun erkek arkadaşı Ümit Uygun tarafından sosyal medyada paylaşıldığını beyan ederek, Ümit Uygun ve E.Ö.'den şikayetçi olmuştur. Aynı gün mahkemeye çıkarılan şüpheli şahıslar, adli mercilerce serbest bırakılmıştır"açıklamasında bulunmuştu

Ümit Can Uygun kimdir? Ümit Can Uygun nereli, kaç yaşında? Ümit Can Uygun tutuklandı mı?Çakır, 3 Haziran günü Ankara'daki evinde erkek arkadaşı Ümit Can tarafından ölü olarak bulundu. Sosyal medyada Aleyna Çakır'ın cinayete kurban gittiği iddiaları gündeme geldi.Uygun'un sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre, Ankara'da yaşıyor. Ayrıca hesabında iki farkı firmada iş veren olarak görünüyor.