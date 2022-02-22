Üç Kız Kardeş Somer kimdir?
Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Somer aslen kimdir?
Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Somer aslen kimdir?
Berker Güven Kimdir?
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Berker Güven, adını ilk olarak Tiyatro sahnesinde duyurmuştur.
Bir Tiyatro'da sahnelenen "Yen" adlı oyunda yardımcı erkek oyuncu rolünde yer alan Berker Güven, bu rolü ile ödül almıştır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|25
|55
|2. 1461 Trabzon FK
|25
|55
|3. Sivas Belediyespor
|25
|48
|4. Bodrumspor
|25
|47
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|25
|45
|6. Çorum FK
|25
|43
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|25
|43
|8. Somaspor
|25
|42
|9. Afjet Afyonspor
|25
|41
|10. Ankaraspor
|25
|35
|11. İnegölspor
|25
|34
|12. Etimesgut Belediyespor
|25
|32
|13. Serik Belediyespor
|25
|30
|14. Diyarbekirspor
|25
|28
|15. Adıyaman FK
|25
|28
|16. Sarıyer
|25
|26
|17. Turgutluspor
|25
|24
|18. Ergene Velimeşespor
|25
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|25
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|25
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|28
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17