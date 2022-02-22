Üç Kız Kardeş Somer kimdir?

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Somer aslen kimdir?

Berker Güven Kimdir?

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Berker Güven, adını ilk olarak Tiyatro sahnesinde duyurmuştur.

Bir Tiyatro'da sahnelenen "Yen" adlı oyunda yardımcı erkek oyuncu rolünde yer alan Berker Güven, bu rolü ile ödül almıştır.