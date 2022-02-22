Üç Kız Kardeş Sadık kimdir?

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Sadık aslen kimdir?

RAGIP REHA ÖZCAN KİMDİR?

Tam Adı Ragıp Reha Özcan olarak bilinmektedir. Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamlayan Özcan'ın kendi gibi oyuncu olan Serhat adında bir de erkek kardeşi bulunmaktadır.

1987 yılında üniversiteden mezun olan Özcan, aynı sene 'Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır.