Üç Kız Kardeş Özgü Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Özgü Kaya kimdir?

ÖZGÜ KAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.