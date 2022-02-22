Üç Kız Kardeş Nezahat kimdir? Kaç yaşında?

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Nezahat aslen kimdir?

BERİVAN DÖNMEZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Benian Dönmez 3 Mart 1965 yılında Ankara'da doğmuştur. Dönmez Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun olmuştur. Pek çok dizi ve yapımda yer alan oyuncu Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, İzmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmış ve buradan emekli olmuştur.

Birçok tiyatro oyununda rol alan Benian Dönmez'in ekran karşısındaki ilk rolü 2005 yılında Ne Seninle Ne Sensiz adlı dizi ile olmuştur.

Şeref Meselesi, Çıplak Gerçek, Bir Yusuf Masalı, Afili Aşk gibi dizilerde yer alan Benian Dönmez, Üç Kız Kardeşler dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanmaktadır