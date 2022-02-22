Üç Kız Kardeş Nesrin kimdir?

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Peki dizi oyuncularından Nesrin aslen kimdir?

İCLAL AYDIN KİMDİR?

İclal Aydın, memur olan ailesinin görev yeri olan Nevşehir'de doğdu. Bir yaşındayken tayin nedeniyle Ankara'ya taşındılar.

Orta üçüncü sınıftan itibaren bir yandan okuyup bir yandan çalışmaya başladı. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazandı.