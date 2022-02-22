Üç Kız Kardeş Fatih kimdir? Kaç yaşında?

Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncularının aslen kim oldukları merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Fatih aslen kimdir?

HAKAN ATALAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Aslen Artvin'lidir ve 1982 yılının Ocak ayında Artvin'de dünyaya gelmiştir. Köprü, Yengeç Oyunu, Aile Saadeti, Şenlikname, Kardeşim Benim, Fi, Çırak ve Sevdanın Bahçesi gibi bir çok projede rol almıştır.

2018 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Tehlikeli Karım dizisinde Şahin Ege karakterini canlandırmıştır.