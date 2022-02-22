Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Dizinin oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki dizi oyuncularından Dönüş kimdir? Kaç yaşında?

ALMİNA ADA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

4 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Almila Ada, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde eğitim almıştır. Ardından Londra'da yüksek lisans yapan Almila, yurt dışında IQ, Vogue ve Instyle gibi birçok dergi için kamera karşısına geçerek modellik yapmıştır.