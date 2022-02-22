Üç Kız Kardeş Dilek kimdir? Kaç yaşında?
Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncuları merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Dilek aslen kimdir?
Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncuları merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Dilek aslen kimdir?
ECE BALİÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Sinema ve dizi film oyuncusu. 17 Temmuz 2000'de İzmir Bornova'da dünyaya geldi. Kamera önü oyunculuk eğitimi almış başarılı bir tiyatro oyuncusudur.
Ece Baliç, 2014 yılında Elif dizisinde Aslı öğretmen olarak yer almış ve beğeni toplamıştı.
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