Üç Kız Kardeş Derya kimdir?

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MELİSA BERBEROĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2018 yılında mezun olan Melisa Berberoğlu şimdilerde, İstanbul'da çeşitli özel tiyatrolarda görev almaktadır.

Ph7 Entertainment menajerlik şirketine bağlı olarak çalışan oyuncu Melisa Berberoğlu kamera karşısında en son 2021 yılında Kırmızı Oda dizisi ile geçmiştir.