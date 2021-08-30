Tuncay Karataş kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır?



29 Ekim 1988 tarihinde Ankara'da doğdu. 2013 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) İktisat Bölümünden "Yüksek Onur Öğrencisi" olarak birincilikle mezun olan Karataş, 24 Temmuz 2017 tarihinde Bartın Kaymakam Adayı olarak memuriyete başladı. Aynı yıl, sırasıyla Sakarya ili Arifiye Kaymakamlığı ve Düzce ili Kaynaşlı Kaymakamlığında "Refiklik Stajını" tamamladı. 9 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirme ile Kütahya ili Hisarcık ilçesinde "Kaymakam Vekilliği" yaptı. 22 Kasım 2018 tarihinden itibaren "Yurtdışı Dil Kursu" kapsamında İngiltere Leicester Üniversitesi'nde 8 ay süre ile yabancı dil eğitimi alan Karataş, yurtdışı üniversite eğitimi süresince "Avrupa Birliğinin Geleceği" ve "Leicester Şehrinde Eğitim Hizmetleri" konularında da çalışmalar yaptı.

Karataş, iyi derecede İngilizce bilmektedir.