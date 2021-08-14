TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal kimdir, nereli ve kaç yaşında?
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac ile igili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hasan Mandal kimdir, nereli ve kaç yaşında?
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, koronavirüse karşı geliştirilen Turkovac ile igili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hasan Mandal kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Hasan Mandal, 1965 yılında Eskişehir'de doğmuştur. 1987 yılında ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 1992'de Newcastle Üniversitesi'nden Doktora unvanını almıştır.
Prof. Mandal, 15 Mart 2011 tarihinden itibaren Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'nde Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012-2015 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.
Üniversitelerarası Kurul kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 24 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlamış, 20 Temmuz 2016'da ise YÖK Başkanvekili olmuştur. 12 Ocak 2018'e dek YÖK Başkanvekilliği görevini sürdürmüştür, aynı tarih itibarıyla Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili'dir ve 22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanlığına atanmıştır.
TÜBİTAK Bilim Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülmüştür.
|İmsak
|03:35
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:17
|İkindi
|16:05
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Antalyaspor
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Malatyaspor
|0
|0
|20. Rizespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|1
|3
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|5. Ankaragücü
|0
|0
|6. Erzurumspor
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Denizlispor
|0
|0
|12. Kocaelispor
|0
|0
|13. Manisa FK
|0
|0
|14. Menemenspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|19. Gençlerbirliği
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|1
|3
|2. Chelsea
|1
|3
|3. Everton
|1
|3
|4. Brentford
|1
|3
|5. Watford
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leicester City
|1
|3
|8. Liverpool
|0
|0
|9. Man City
|0
|0
|10. Newcastle
|0
|0
|11. Norwich City
|0
|0
|12. Tottenham
|0
|0
|13. West Ham
|0
|0
|14. Aston Villa
|1
|0
|15. Burnley
|1
|0
|16. Wolverhampton
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Arsenal
|1
|0
|19. Crystal Palace
|1
|0
|20. Leeds United
|1
|0