Tuba Büyüküstün kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Televizyon ekranlarında sevilen biri olan Tuba Büyüküstün hangi dizide oynayacak, kaç yaşında ve aslen nereli ?

Netflix'in yeni dizisi için el sıkıştığı isimlerden biri de Tuba Büyüküstün oldu. Rol aldığı her diziyle adından söz ettiren ve gündemden düşmeyen Tuba Büyüküstün'ün hayatına dair merak edilenler...

TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR?

Tuba Büyüküstün 5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Kırım göçmeni, baba tarafından ise Girit göçmeni kökenlidir. İstanbul Özel Doğuş Okulları'ndan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Üniversitede okurken reklam filmlerinde rol aldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.



TUBA BÜYÜKÜSTÜN HAYATI

2003 yılında Aydın Bulut’un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak dizi oyunculuğuna başladı. 2004 yılında Çağan Irmak’ın yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Çemberimde Gül Oya adlı dizide Zarife karakterini canlandırarak adından söz ettirdi. Yine aynı yıl Cemal Şan’ın yönettiği Gülizar adlı televizyon filminde Gülizar karakterini canlandıran Büyüküstün, bu rolüyle Sırbistan-Karadağ Uluslararası TV Festival Bar'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

2005 yılında Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile başrolü paylaşarak büyük bir çıkış yaptı. Aynı yıl Babam ve Oğlum adlı sinema filminde Aysun karakterini canlandırarak bir kez daha Çağan Irmak'la çalıştı ve sinemaya adım attı. 2006 yılında Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği Sınav adlı sinema filminde oynayan Büyüküstün, bu filmde ünlü oyuncu Jean-Claude Van Damme ile çalışma fırsatı yakaladı. 2007 yılında Antakya'da çekilen, Cevdet Mercan'ın yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Asi adlı dizide Murat Yıldırım ve Çetin Tekindor'la başrolü paylaştı. Aynı yıllarda Çemberimde Gül Oya, Ihlamurlar Altında, Asi gibi dizilerinin Arap televizyonlarında gösterilmesiyle birlikte, Orta Doğu'da büyük bir üne kavuştu ve Türk dizilerinin yurt dışına ihracında önemli bir rol oynadı.

Başrolünü oynadığı Asi dizisi 67 ülkedeki izlenme oranlarıyla, 51. Monte-Carlo Televizyon Festivali'nde En İyi Pembe Dizi kategorisinde aday gösterildi. 2010 yılında Yusuf Kurçenli'nin yönettiği Yüreğine Sor filmiyle sinemada ilk başrolünü oynadı. Daha sonra atv’de yayınlanan Gönülçelen adlı dizide, Cansel Elçin'le birlikte başrolü paylaştı. 2013 yılının ilk günlerinde, Star TV'de yayınlanmaya başlayan 20 Dakika adlı dizide İlker Aksum ile birlikte başrolü paylaşarak 1,5 yıl ara verdiği ekranlara geri döndü. 20 Dakika dizisindeki rolüyle 42. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterilerek Emmy'e aday olabilen ilk Türk oyuncu unvanını aldı.



2014 yılında UNICEF Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçilen Büyüküstün, yine 2014 yılının Mart ayında başlayan ve atv'de yayınlanan Kara Para Aşk dizisinde Engin Akyürek ile birlikte başrolü paylaştı. Kara Para Aşk dizisindeki rolüyle İhracatın Yıldızları ödülünü alırken, yine bu rolü ve yardımseverliği nedeniyle 14. Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi. 2015 yılının son aylarında sinemaya ağırlık vererek, biri kısa film olmak üzere Orman, Rüzgarın Hatıraları ve Dar Elbise filmlerinde rol aldı.

2016 yılında ise Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler gibi önemli oyuncularla birlikte ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı filminde oynayan Büyüküstün, Kasım ayında başlayan ve Star TV'de yayınlanmış Cesur ve Güzel dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolü paylaşmıştır. 2020 yılında ise internet platformu olan Netflix'te yayınlanan Rise of Empires: Ottoman dizisinde Mara Hatun'u canlandırmıştır.



Yine 2020 yılında Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde kendisini canlandırarak konuk oyuncu olmuştur ve 4 yıl aradan sonra TV ekranlarına geri dönmüştür. 2021'de ise Star TV'de yayınlanan Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde olduğu Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeni ile diziden ayrılması üzerine diziye başrol olarak dahil olup Mavi karakterini canlandırdı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile evlendi. 19 Ocak 2012 tarihinde ikiz kızlarını dünyaya getirdi. Kızlarına Toprak ve Maya isimlerini verdi. Evlilikleri 5 Haziran 2017'de sona erdi.

TUBA BÜYÜKÜSÜTÜN FİLMLERİ

Sinema

Yıl Başlık Rolü Notlar

2005 Babam ve Oğlum Aysun

2006 Sınav Zeynep Erez

2010 Yüreğine Sor Esma Marmara Üniversitesi Matematik Kulübü 2010 Yılı Başarı Ödülleri'nde En Başarılı Kadın Sinema Oyuncusu seçildi.[14]

2015 Orman Zeynep Kısa Film

2014 Rüzgarın Hatıraları Zepur

2016 Dar Elbise Helin

2016 İstanbul Kırmızısı Neval

TUBA BÜYÜKÜSÜTÜN DİZİLERİ

Televizyon (Dizi)

Yıl Başlık Rolü Notlar

2003 Sultan Makamı Nesrin

2004 Çemberimde Gül Oya Zarife

2005 - 2007 Ihlamurlar Altında Filiz Tekiner

İstanbul Üniversitesi 2007 Yılı Bilişim Ödülleri'nde En İyi Dizi Oyuncusu seçildi.[16]

TUROB (Türkiye Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği) 2013 Başarılı Türk Dizileri Teşekkür Ödülünü aldı.[17]

2007 - 2009 Asi Asi (Asiye Kozcuoğlu)

51. Monte-Carlo Televizyon Festivali'nde En İyi Pembe Dizi kategorisinde aday gösterildi.[4]

İstanbul Üniversitesi 2008 Bilgisayar Kulübü Ödülleri'nde En İyi Dizi Oyuncusu seçildi.

2009 Beni w Benak Kendisi

Arap Televizyon Dizisi

Konuk Oyuncu

2010-2011 Gönülçelen Hasret

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2010 Medya Oscarları'nda Yılın Kadın Oyuncusu seçildi.[18]

Siyaset Dergisi 2010 Yılın En İyileri Ödüllerinde Yılın TV Kadın Oyuncusu seçildi.[19]

atvdiziler.com 2010 Prestij Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.[20]

AyakliGazete.com 2010 Yılın Televizyon Yıldızları'nda En İyi Kadın Oyuncu seçildi.[21]

TelevizyonDizisi.com 2010 En İyiler Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.[22]

DiziFilm.com 2010 Oscarları'nda En İyi Drama Kadın Oyuncu seçildi.[23]

TelevizyonDizisi.com 2011 En İyiler Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.[24]

2013 20 Dakika Melek Halaskar

KARVAK (Karadeniz Vakfı) 2013 Yılın En İyileri'nde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu seçildi.[25]

TelevizyonDizisi.com 2013 En İyiler Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.[26]

42. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu kategorisine aday gösterildi.[5]

2014-2015 Kara Para Aşk Elif Denizer

TelevizyonDizisi.com 2014 En İyiler Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.[27]

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2014 Medya Oscarları'nda Yılın Kadın Oyuncusu seçildi.[28]

22. İTÜ EMÖS (Endüstri Mühendisliği Kulübü) Başarı Ödülleri'nde En Başarılı Kadın Oyuncu seçildi.[29]

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) Kültürel Hizmet Ödülleri'nde İhracatın Yıldızları ödülünü aldı.[7]

Uludağ Üniversitesi 10. Marconi Ödülleri'nde En İyi TV Kadın Oyuncusu seçildi.[30]

TelevizyonDizisi.com 2015 En İyiler Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.[31]

14. Uluslararası Giuseppe Sciacca Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.[8]

4. Kristal Fare Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu seçildi.[32]

2. Türkiye Gençlik Ödülleri'nde En İyi Kadın Dizisi Oyuncusu seçildi.[33]

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2015 İhracat Ödülleri'nde En Çok İhracatı Yapılan Dizi ödülünü aldı.[34]

2016-2017 Cesur ve Güzel Sühan Korludağ Başrol Oyuncu

2020 Rise of Empires: Ottoman Mara Hatun

2020 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncu

2021 Sefirin Kızı Mavi Çınar Efeoğlu Başrol Oyuncu