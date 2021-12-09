Trendyol'un sahibi kim? Trendyol kimin, Demet Mutlu kimin kızı, eşi kim, nereli?

Trendyol milyonlarca kullanıcının tercihi olan alışveriş sitesi peki trendyol kullanıcılarının en çok merak edip araştırdığı kupon nasıl alınır sorusunun cevabı ne? Trendyol indirim kuponu nasıl alınır ne kadar indirim olacak?

Trendyol kimin, Demet Mutlu kimin kızı, eşi kim, nereli?

Trendyol'un genç sahibi Demet Mutlu

Trendyol 2010 yılında İstanbul'da Demet Mutlu tarafından bir teknoloji şirketi olarak kuruldu. Türkiye'deki merkezi İstanbul Sarıyer'de bulunuyor.

Trendyol Grup olarak yoluna devam eden şirketin bünyesinde, Trendyol.com, Modagram.com ve Milla by trendyol var.

Trendyol'un çalışma tarzı ise, dünyaca tanınan çeşitli giyim markalarının ürünlerinin satışını yapmaktadır.

700 kişilik bir ekiple çalışan Trendyol, kuruluşundan altı ay sonra ABD merkezli yatırım şirketi olan Tiger Global'den destek aldı.

Ayrıca Google, Amazon, Groupon, Zynga ve Twitter gibi şirketlere yatırımlar yapan Kleiner Perkins ve Avrupa Kalkınma Bankası da tarafından da yatırımlarla desteklendi.

2013 yılı içerisinde İstanbul ilinin Sarıyer ilçesine bağlı Maslak mahallesindeki yeni ofisine taşındı.

Trendyol, Ekim 2016'da Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile 3 sene sürecek bir sponsorluk anlaşması imzalayarak ismini bütün Türkiye'ye duyurmayı başardı.

2018 yılında Alibaba Group Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük internet yatırımını yaparak şirketin yatırımcısı ve stratejik ortağı oldu.

Öte yandan, Trendyol express, şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Busrsa, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Eskişehir, Aydın ve Kocaeli'de hizmet veren ve yakında Türkiye'nin diğer illerinde hizmet vermeye başlayacak olan Trendyol ekspresinin son kilometre teslimat şirketidir.

Trendyol Dolap 2016 yılında kuruldu ve şu anda Trendyol Grubu'nun bir parçası olarak çevrimiçi ikinci el giyim alışverişine öncülük ediyor.

TREND YOL ÇOCUK MU SATIYOR, ÇOCUK İSTİSMARI SUÇLAMALARI NEDİR?

ABD'nin ünlü ev eşyası ve mobilya markası Wayfair'in "çocuk sattığına" yönelik iddialardan sonra benzer iddialar Trendyol için de sosyal medya üzerinden dolaşıma sokuldu. Gerekçe olarak ise, Trendyol internet sitesinde de bazı çocuk ürünlerinin normal olmayan fiyatlardan satılması olarak görüldü.

Örneğin bazı çocuk kombin takımları için 280 bin TL fiyat etiketini gören vatandaşlar, yöneltilen suçlamaların doğru olma ihtimalinin güçlendiğini düşünmeye başladı. Trendyol ise kısa süre içinde bu ürünleri satıştan kaldırdı.

TRENDYOL SAHİBİ DEMET MUTLU KİMDİR?

Trendyol'un sahibi Demet Mutlu Türkiye'nin en büyük online ticaret sitelerinden birinin sahibi ve kurucusudur. Genç yaşında yaptığı cesur girişimle dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından birini kurdu. O şimdi ülkenin sayılı zenginleri arasında yer alan isimlerden biridir. Demet Mutlu, sadece kendi kurduğu şirketin değil aynı zamanda Türkiye'nin yurt dışına millyar dolar satılan ilk şirketlerinden biri olan Peak Games'in büyümesi için elini taşın altına sokan ve "Melek Yatırımcısı" unvanını alan kişidir.

1981 yılında dünyaya gelen Demet Mutlu henüz 39 yaşında olmasına karşın iş dünyasında örnek bir kişilik olmayı başarmış durumda. Demet Mutlu New York Üniversitesi'nin ekonomi bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Harvard Business School'da işletme yönetimi yüksek lisans eğitimi aldı. 2009 yılında eğitimini yarıda bırakarak Trendyol'u kurdu.

TechCrunch, Davos Dünya Ekonomik Forumu, Financial Times Zirvesi, Noah ve Fortune gibi etkinliklerde konuşmacı olarak yer aldı.

Trendyol'un sahibi Demet Mutlu, Fortune'un en çok gelecek Vaad eden kadın girişimciler, Fortune 40, Fashion 500, Avrupa'da teknoloji alanında en çok ilham veren 50 kadın, Fortune en güçlü 50 kadın, Avrupa'da teknoloji alanında ilk 100 kadın listelerine seçildikten başka, Ekonomist dergisi tarafından da 2013 yılında yılın girişimcisi seçildi.

kaynak:son haberler