Tozkoparan Sinan kimdir? Kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir?

TRT 1 ekranlarının beğenilerek seyredilen dizisi her bölümüyle merak uyandırıyor. Dizinin oyuncularının kim olduğuda merak ediliyor.

Yağız Kılınç (Sinan)

Daha önce ki Tozkoparan dizisinde Sinan karakteri ile yer alan Yağız Kılınç Tozkoparan İskender dizisinde de Sinan karakteri ile devam edecek. Leyla Şirin ajansın oyuncusu olan Yağız Kılınç ilk olarak Ufak Tefek Cinayetler ve Klavye Delikanlıları dizilerinde yer almıştır. Yaktın Beni sinema filminde rol almıştır. 6 Mart doğumludur.