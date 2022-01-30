Tozkoparan İskender Salih kimdir? Kaç yaşında?

Tozkoparan İskender dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Salih kimdir? Kaç yaşında?

Yusuf Gökhan Atalay – Salih

Daha önce Tozkoparan dizisinde de Salih karakteri ile Gökhan Atalay 23 Mayıs 1974 Ankara doğumludur ve 44 yaaşındadır. Konya Selçuk Üniversitesi konservatuvar mezunudur. Son olarak İsimsizler dizisinde, Lise Devriyesi dizisinde ve Yunus Emre Aşkın Yolculuğu ve Diriliş Ertuğrul dizisinde yer almıştır. Yusuf Gökhan Atalay Diriliş Ertuğrul dizisinde Şahabettin rolü ile tanınmıştır.