Tozkoparan İskender Rüya kimdir? Kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir?

TRT ekranlarının sevilen dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizi oyuncularının aslen kim olduğuda merak ediliyor.

Oyuncu:

Sera Tokdemir

Rolü:

Rüya

Karakter Açıklaması:

Merhaba! Ben Rüya. Taygu Koleji'nin müdürü ve bütün çocukların dostuyum. Böyle yumuşak göründüğüme bakmayın, çocuklarımı üzecek olanın karşısına dağ gibi dikilirim. Binlerce çocuğun annesiyim.