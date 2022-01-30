Tozkoparan İskender Rafet Pala kim? Kaç yaşında?

TRT ekranlarının en heyecanlı dizilerinden olan Tozkopran İskender'in oyuncularının aslen kim oldukları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Rafet kimdir?

Muhittin Korkmaz kimdir?

Rolü:

Rafet

Karakter Açıklaması:

Efenim, bendeniz Rafet Pala. Taygu Koleji'nin kurucusu ve sahibiyim. Şu hayatta üç şeye çok önem veririm: Torunlarım Tayfun ve Duygu, disiplin ve para! Anlayacağınız çok duygusal bir insanım. Ödemelerinizi zamanında teslim edin ve beni üzmeyin derim.