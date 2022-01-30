Tozkoparan İskender Giovanni kimdir? Kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir?

Tozkoparan İskender dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizinin oyuncularının aslen kim oldukları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Glovanni kimdir?

Fırat Albayram, Türk oyuncudur. İzmir Bornova Anadolu Lisesi mezunudur. Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Atv`de yayınlanan Adanalı, Show TV'de yayınlanan Suskunlar ve Kanal D'de yayınlanan Merhamet adlı dizilerdeki rolleriyle bilinmektedir. Kaçak Gelinler dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır.

Karakter Açıklaması:

Bendeniz İskender'in en azılı düşmanı, Venedikli casus Giovanni. Aman İskender duymasın ha! O beni Cihangir diye biliyor. Sırrımı saklayın. Size güveniyorum. Aslında güvenmiyorum ya. Ben kimseye güvenmem. Sonuçta kötü adamım ben!