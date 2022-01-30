Tozkoparan İskender Fikri kimdir? Kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir?

TRT1 ekranlarının sevilerek seyredilen dizinin oyuncularının aslen kim olduğu merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Fikri kim?

Burak Alkaş – Fikri Parlak

İlk Tozkoparan’da da Fikri karkateri ile yer alan Burak Alkaş 1983 İzmir doğumludur ve 37 yaşının içindedir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro eğitimi almıştır. Yeşil Deniz dizisinde Cemil karakteri il sevilmiştir. Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Orço karakteri ile ile komedide kendisini ispat etmiştir.