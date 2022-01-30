Tozkoparan İskender Elif kim? Kaç yaşında? İnstagram hesabı nedir?

TRT 1 ekranlarının heyecanlı dizisi merak uyandıran bölümleriyle devam ediyor. Dizinin oyuncularının aslen kim oldukları da merak konusu. Peki dizi oyuncularından Elif kim? Kaç yaşında?

Leyla Kırşan

Daha önce ki Tozkoparan dizisinde Elif karakteri ile yer alan Leyla Kırşan Tozkoparan İskender dizisinde de Elif karakteri ile yer alacaktır. Layla Şirin ajansın oyuncusudur. İlk olarak Adı Efsane dizisinde yer almıştır. Daha sonra Payitaht Abdulhamid kadrosunda yer almıştır. Dizide Şadiye Sultan olarak ekran karşısına çıkmıştır.