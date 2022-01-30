Tozkoparan İskender Defne Erşen kimdir? İnstagram hesabı nedir?

TRT 1 ekranlarının sevilerek seyredilen dizisinin oyuncularının aslen kim oldukları merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Defne Erşen kimdir?

Defne Erşen Kimdir?

Güldüy Güldüy programı ile tanınan Defne Erşen Tozkoparan İskender dizisinin başrol oyuncularından biri oldu. 24 nisan 2008 doğumlu olan Defne Erşen 12 yaşının içindedir. Ortaokul öğrencisi olan Defne Erşen Tozkoparan İskender dizisi ile ilk kez bir dizi de yer alacaktır. Defne Erşen son olarak Gamona filminde yer almıştır.